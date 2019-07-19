koora بث مباشر مباراة الجزئر ضد السنغال رابط مباشر وسريع…مشاهدة Algérie vs Sénégal عبر bein...

بث مباشر مباراة الجزئر ضد السنغال اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 فى نهائى كأس أمم أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساء، منتخب الجزائر استطاع تصدر مجموعته و صعد ليقابل غينيا فى دور الستة عشر ويفوز عليها بثلاثية ثم تقابل مع منتخب كوديفوار فى ربع النهائى وفاز بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لكل منتخب، وفى الدور نصف النهائى استطاع منتخب الجزائر بقيادة رياض محرز أن يتخطى منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما صعد منتخب السنغال كثانى المجموعة خلف الجزائر، وتقابل فى دور الستة عشر مع اوغندا وفاز بهدف نظيف، أما فى ربع النهائى فقد فاز على منتخب بنين بهدف، و فى نصف النهائى استطاع الفوز بهدف نظيف على منتخب تونس.

يلا شوت بث مباشر مباراه الجزائر والسنغال

بث مباشر مباراه الجزائر والسنغال في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهره وليبيا والسودان الثامنه مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس العاشره مساء بتوقيت السعوديه والعراق وقطر والبحرين والكويت الحاديه عشر مساءا بتوقيت الامارات و سلطنه عمان

كوره لايف مشاهده مباراه الجزائر والسنغال بث مباشر

بث مباشر مباراه الجزائر والسنغال بث مباشر مباراه السنغال والجزائر بث مباشر الجزائر ضد السنغال الجزائر والسنغال بث مباشر الجزائر بث مباشر رابط مشاهده مباراه الجزائر اليوم رابط مشاهده مباراه الجزائر ضد السنغال رابط مشاهده الجزائر والسنغال كوره لايف بث مباشر مباراه السنغال والجزائر كوره ستار مشاهده مباراه الجزائر والسنغال كوره جول بث مباشر مباراه الجزائر اليوم كوره كول مشاهده مباراه الجزائر