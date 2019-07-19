تشكيلة الجزائر أمام السنغال اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا .. بونجاح وبلايلي ومحرز في قيادة الهجوم

دقائق قليلة وتنطلق مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية في الموسم الكروي الحالي، والمقامة في جمهورية مصر العربية 2019، حيث يلتقى المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، نظيره منتخب السنغال الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة نارية تقام في التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى محاربي الصحراء، إلى مواصلة مشوارهم التاريخي في الموسم الكروي الحالي، من خلال حصد البطولة على حساب نظيرهم المنتخب السنغالي، حيث يسعى الدولي رياض محرز، تحقيق أول لقب له مع منتخب بلاده، بعدما حقق الدوري الإنجليزي مرتين مع نادي مانشستر سيتي.

بينما يسعى السنغالي ساديو ماني، إلى إثبات تفوقه في الفترة الأخيرة وتحقيق اللقب القاري الأغلى مع منتخب بلاده لأول مرة في تاريخه.

تشكيلة الجزائر أمام السنغال اليوم

وكشف المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، في بيان رسمي عن تشكيلة فريقه التي سوف تخوض مباراة النهائي أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.

كما ضمت التشكيلة للمنتخب الجزائري كلا من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي Advertisements قلب الدفاع : مهدي زفان وعيسى ماندي وجمال بلعمري ورامي بن سبعيني خط الوسط : عدلان قديورة وسفيان فيغولي وإسماعيل بن ناصر خط الهجوم : رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح

تشكيل السنغال أمام الجزائر

كما أعلن المدرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، عن تشكيلة الفريق التي سوف تواجه منتخب الجزائر بعد قليل، والتي جاءت كالتالي: