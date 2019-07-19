تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادي أوروبي

كتب محمد بشاري

قالت تقارير سعودية اليوم الجمعة إن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق يقترب من الاتفاق النهائي مع مالكي نادي غرناطة الاسباني، من اجل شرائه، او فريق اميان الفرنسي، وذلك لشراء احدهما وامتلاك نسبته بـ 100%.

وكان نادي بيراميدزقد أعلن في بداية الشهر الجاري عن انتقال ملكيته بشكل رسمي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، بدلا من تركي آل الشيخ.

جدير بالذكر، أن قرار آل الشيخ، بالخروج من الاستثمار في مصر، جاء بعد هجوم جماهير الأهلي عليه بالسباب، خلال مباراة الأهلى وحوريا الغيني في سبتمبر الماضي، مما أثار غضبه وقرر تصفية استثماره فى مصر.