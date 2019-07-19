سوبر كورة .. عرض فرنسى يهدد برحيل الشناوى عن الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، مهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء بعد تلقى العديد من العروض الخارجية، للرحيل عقب تألقه الملفت فى الفترة الأخيرة.
ورغم خروج المنتخب الوطنى من دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، نجح محمد الشناوى فى نيل ثقة العديد من الأندية خارج مصر فى ظل تألقه الملفت خلال المباريات ونجاحه فى التألق ليكون ضمن قائمة الحراس المرشحين لحصد لقب أفضل حارس مرمى فى البطولة.
وتلقى محمد الشناوى العديد من العروض بعضها من أندية خليجية بالإضافة إلى عروض من البرتغال وأندية أخرى أوروبية.
ويكشف سوبر كورة تفاصيل عرض فرنسى أصبح يهدد برحيل محمد الشناوى عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفى الحالى، للتفاصيل اضغط هنا..
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