شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك ينهى آمال الأهلي فى صفقة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى نادي الزمالك ، آمال غريمة التقليدى النادي الأهلي، فى حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود.

وفتح مسئولو الزمالك خلال الأيام الماضية، مفاوضات مكثفة مع مسئولى غزل المحلة من أجل إنهاء صفقة إمام عاشور حيث يتفاوض مسئولى النادى الأبيض مع المحلة بجانب حرس الحدود لنهاية عقد الإعارة للأخير نهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن الساعات القليلة الأخيرة، شهدت اتخاذ مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور خطوة فى صفقة إمام عاشور أنهت آمال النادي الأهلي فى الحصول على خدمات اللاعب.

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