شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسهيل الدخول المبكر.. جماهير الجزائر تفترش استاد القاهرة قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افترشت جماهير الجزائر، مدرجات استاد القاهرة قبل ساعات من مواجهة السنغال فى نهائى بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، بعدما سهلت قوات الأمن الدخول المبكر للجماهير حرصًا على راحتهم.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية على 4.5 مليون دولار، ما يوازى 75 مليون جنيه مصرى، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار ما يوازى 42 مليون جنيه مصري.

ويسعى منتخب السنغال لكسر العقدة أمام الجزائر عندما يلتقيان فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة في نهائي كأس الامم الأفريقية.

ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل.

وتجمع مباراة السنغال والجزائر بين أقوى دفاع وأحسن هجوم فى النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تختتم اليوم.

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واهتزت شباك منتخب السنغال مرة واحدة على مدار مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية عندما خسر أمام الجزائر بهدف دون مقابل في مباراة الدور الاول التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي".

فى حين تمكن منتخب الجزائر من تسجيل 12 هدفاً طوال مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية هذا العام وهو الرقم الذي لم يحققه أى منتخب آخر، فى حين اهتزت شباكه "مرتين".