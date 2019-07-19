شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"تايم سبورت": تنظيم الكان وتغطيتها "عظيمة".. والنهائى متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تنظيم كأس الأمم الأفريقية منذ بداية حفل الأفتتاح و التغطية التى قامت بها قناة "تايم سبورت" وحضور أفضل محللين فى العالم مثل البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لفريق ريال مدريد الأسبانى ومانشيستر يونايتد الإنجليزى من أعظم الاحداث التى شهدتها مصر عبر التاريخ .

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" أن وصول كل من الجزائر والسنغال الى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية شئ متوقع منذ بداية البطولة بسبب الأداء القوى الذى ظهروا عليه خلال مباريات الكان.

وأشار حازم أمام أن لاعبى منتخبى الجزائر والسنغال يبحثون الآن عن التتويج بالبطولة وحصد الكان 2019 وتوقع مشاهدة منافسة شرسة بين رياض محرز نجم المنتخب الجزائرى وساديو مانى نجم منتخب السنغال خلال مباراة اليوم فى النهائى وتابع إن على أليو سيسيه المدير الفنى لأسود التيرانجا لو ذاكر محاربى الصحراء فعليه إن يضيق المساحات أمامهم بصورة جيدة.