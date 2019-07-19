شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة: 500 ألف جنيه لمستشفى أبو الريش في حضور أساطير أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، جمع نصف مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش ضمن مبادرة اللعب من أجل رسالة. وقالت اللجنة فى بيان لها :"صوت كرة القدم يصل للعالم أجمع، ولهذا حرصت اللجنة المنظمة على الاستفادة من الشعبية العالمية لكأس الأمم الأفريقية لتوجيه رسائلها في مبادرة بدأت بالتبرع لمستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب والآن مستشفى أبو الريش". وزار وفد من اللجنة المنظمة مستشفى أبو الريش اليوم الجمعة، وقدم الوفد هدايا للأطفال في ظل أجواء رائعة، حضرها أساطير كرة القدم الأفريقية نوانكو كانو ودانيل أموكاشي وخاليلو فاديجا وكالوشا بواليا. Advertisements فى السياق ذاته، قررت اللجنة المنظمة أن يكون حامل الكرة الذي يتقدم دخول منتخبي المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية من أطفال المستشفى.

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