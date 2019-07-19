شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر بن صالح يصل استاد القاهرة لحضور نهائى أمم أفريقيا أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى استاد القاهرة الدولى، من أجل حضور الحفل الختامى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر.

وتقام مباراة نهائى أمم أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة، بين منتخبى الجزائر والسنغال.

ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل.

وتجمع مباراة السنغال والجزائر بين أقوى دفاع وأحسن هجوم في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الامم الافريقية التي تختتم اليوم.

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واهتزت شباك منتخب السنغال مرة واحدة على مدار مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية عندما خسر أمام الجزائر بهدف دون مقابل في مباراة الدور الاول التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي".

فى حين تمكن منتخب الجزائر من تسجيل 12 هدفاً طوال مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية هذا العام وهو الرقم الذي لم يحققه أى منتخب آخر، فى حين اهتزت شباكه "مرتين".

وحجز منتخب الجزائر مقعده في المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويحلم رجال المدرب جمال بالماضي بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد الأولى عام 1990، فيما يتطلع منتخب السنغال إلى دخول نادي المتوجين باللقب القاري الغالي بعد محاولة أولى فاشلة حين بلغ النهائي عام 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.