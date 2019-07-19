شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. المعلم حسن شحاته مطلب جماهيرى للوصول لكأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع أحد الجماهير المصرية لافته متضمنة صورة حسن شحاته مدرب منتخب مصر الأسبق مطالباً بعودته من أجل عودة منتخب مصر لكأس العالم القادم 2022 وكذلك الكان 2019. Advertisements شهدت جنابات إستاد القاهرة الدولى إقبالاً جماهيرياً من قبل الجمهور المصرى قبل ساعات من مواجهة السنغال والجزائر فى نهائى بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، وحملت الجماهير الأعلام واللافتات للاحتفال بنهائى الكاف.

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