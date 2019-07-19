شكرا لقرائتكم خبر عن "كان مصر".. لمن يبتسم النهائى بعد احتفالات وتشجيع صبح وليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضفيها مصر التى أقيمت على مدار 28 يوما خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى بمباراة النهائى التى تجمع الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ويسبق اللقاء حفل ختام البطولة فى الثامنة إلا عشرة من مساء اليوم من أجل منح لاعبى المنتخبين فرصة لإجراء الإحماء بأرضية الملعب.

وتحيى الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة أمم أفريقيا بأداء أغنية "أدينا النهاردة"، ويتخللها بعض فرق الاستعراضات والألعاب النارية وستكون مدة حفل ختام بطولة أمم افريقيا ستكون لمدة 8 إلى 10 دقائق فقط، يشهد حفل الختام حضور جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس دولة الجزائر عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا والكاف.

وكان حفل الافتتاح قد حظى بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وقال أحمد أحمد رئيس الكاف على الموقع الرسمى إن البطولة الأهم فى القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أنظار العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم فى العالم، وشهدت بطولة أمم إفريقيا فى مصر على مدار 28 يوم احتفالات متنوعة وتشجيع فى المدرجات بمختلف المباريات والتى التقطتها عدسات الكاميرات فى المباريات المختلفة.



جماهير الجزائر وجماهير تونس



أمم إفريقيا فى مصر تتزين بالجماهير من مختلف دول أفريقيا بالكان

Advertisements



جماهير الجزائر توجه رسالة لرياض محرز



جمهور نيجيريا



جماهير تونس فى المدرجات ودعم زملكاوى



جماهير السنغال



جماهير الجزائر