شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومعلول وساسى ورمضان صبحى.. 4 نجوم يخطفون لقب "فارس أحلام البنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل فتاة تَحلم منذ الطفولة بـ "فتى الأحلام" الذي سيأتي لها على حصانه الأبيض ليأخذها معه، فالقصص والروايات وحتى أفلام الكرتون رسّخت هذة الفكرة في أذهاننا.

وفى مرحلة المراهقة تتحول الفكرة وتنضج أكثر، ففي زمننا هذا لا يوجد الحصان الأبيض، ولكن يوجد نجوم الكرة نشاهد مبارياتهم ونتعلق بهم ونحتار حول من منهم هو "فارس الأحلام".

وما بين هذه الأحلام والخيالات والواقع الذي نعيشه، تحتفظ كل فتاة بـ "فتى أحلامها" الذي طالما حلمت به، لذا يرصد ”الخليج 365” أشهر نجوم الكرة المصرية أبطال فيلم فارس أحلام البنات فى السطور التالية..

*محمد صلاح

الشهرة والتألق والجدعنة التى يتمتع بها محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى وهداف منتخب مصر دفعته ليكون على رأس قائمة فتيان أحلام البنات فى المحروسة ، ورغم أن بيكاسو الكرة المصرية متزوج ولديه بنت "مكة" إلا أن هذا لم يمنع الفتيات من إبداء الإعجاب بشخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتمنين الارتباط بمثله .

*رمضان صبحى

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قطاع كبير من البنات يفضلن الارتباط بشاب وسيم ويجدن فيه فتى أحلامهم لذا كان رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى على رأس هذه القائمة بسبب وسامته ، ولقى خبر زواجه من حبيبة إكرامى غضب كثير من الفتيات اللاتى كن يفضلن بقاءه أعزب.

*على معلول

يستحق التونسى على معلول لقب معشوق الأهلاوية، بعدما كان الظهير الطائر قاسماً مشتركاً فى غالبية صور المشجعات اللاتى يتهافتن على التقاط الصور التذكارية مع النجم التونسى رغم كونه متزوجاً ولديه طفل .

ويعد على معلول من أفضل اللاعبين داخل قارة أفريقيا فى مركز الظهير الأيسر، حيث يعتمد عليه النادى الأهلي ومنتخب تونس بشكل أساسى فى جميع المباريات.

*فرجانى ساسى

أصبح من الممكن وصف فرجاني ساسي بصانع السعادة للزملكاوية فلقد نجح الدولى التونسى فى خطف قلوب مشجعين ومشجعات المارد الأبيض منذ قدومه للقاهرة لاسيما فى ظل وسامته الشديدة وقدرته على خطف لقب فتى أحلام البنات .