شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الأهلي يوافق على رحيل أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة غير متوقعة، وافق مسئولو النادي الأهلي، على رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق، وأحد القادة القدامى داخل المستطيل الأخضر، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وشهدت الفترة الماضية، ظهور اتجاه داخل النادي الأهلي، لتخفيض أعمار بعض لاعبى الفريق الكروى، والترحيب برحيل بعض الأسماء فى الميركاتو الحالى، لتجديد دماء القلعة الحمراء.

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