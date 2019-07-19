شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد العاشرة مساءً موعدا للطيران من القاهرة إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد، مغادرة القاهرة في العاشرة من مساء اليوم متوجها إلى الجونة من خلال رحلة طيران داخلية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة فريق الجونة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه مساء غداً السبت في الجونة استعدادا للقاء ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المقبلة التى ستكون بدايتها بعد غد الأحد، أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

وانحصرت المنافسة بين الزمالك وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بالثلاث مباريات للتتويج بدرع الدورى، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.