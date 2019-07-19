شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مسئولى سموحة والزمالك فى ميت عقبة لتفعيل عقد إستعارة داوودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر مسئولو نادى سموحة إلى مقر نادى الزمالك، من أجل عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، لمناقشة تفعيل عقد إستعارة أحمد داوودا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادى سموحة فى الحصول على خدمات أحمد داوودا لمدة موسم على سبيل الإعارة، خاصة بعدما وقع اللاعب على العقود واتفق مسئولو الفريق السكندرى على سداد 2 مليون جنيه للزمالك، إلا أن الصفقة تعطلت من قبل النادى الأبيض بعدما طلب الإسماعيلى ضم داوودا بالإضافة إلى أحمد كابوريا صانع ألعاب الفريق الذى انتهت إعارته لطلائع الجيش، مقابل استغناء الدراويش عن طارق طه ظهير أيسر الفريق وانتقاله للقلعة البيضاء.

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ويجتمع فى الوقت الحالى مسئولو سموحة مع نظرائهم بالزمالك لبحث إمكانية تفعيل عقد الاستعارة، خاصة فى ظل تمسك حسام حسن المدير الفنى بضم اللاعب.