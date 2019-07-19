شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مقاهى المحلة تستعد لمباراة النهائى بين الجزائر و السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شباب منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى على التواجد باحد المقاهى أستعدادا لمتابعة مباراة الجزائر والسنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة فى مصر .

ويحلم رجال المدرب جمال بالماضي بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد الأولى عام 1990، فيما يتطلع منتخب السنغال إلى دخول نادي المتوجين باللقب القاري الغالي بعد محاولة أولى فاشلة حين بلغ النهائي عام 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً لاسيما من جماهير الجزائر، حيث خصصت الحكومة الجزائرية 28 طائرة بينها تسع عسكرية لنقل 4800 مشجع إلى القاهرة لمؤازرة "الخضر" أمام السنغال في نهائي كأس الامم الافريقية



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