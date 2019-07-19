شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الهانى سليمان ينضم لسموحة لمدة 3 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إداره نادى سموحة برئاسه محمد فرج عامر فى إنهاء التعاقد بشكل رسمى مع الهانى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى السابق لمده 3 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى الموسم المقبل.

وخاض الهانى سليمان أولى تدريباته مع فريق سموحة اليوم عقب إنهاء جميع الاجراءت لضمه ضمن خطة إدارة الفريق السكندرى لتدعيم الفريق قبل منافسات الموسم المقبل والتى كان من بينها تدعيم مركز حراسة المرمى.

يذكر أن الاتحاد السكندرى قد أعطى الهانى سليمان حرية الانتقال الى أى نادى وكان الحارس قريب من التوقيع للاسماعيلى إلا أن عماد المندوه مدرب الحراس بسموحة لعب دور كبير فى تحويل وجهته إلى النادى السكندرى.