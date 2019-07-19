شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متطوعو السويس ينضمون لجماهير نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص 130 شاب من متطوعين مجموعة السويس على تنظيم رحلة لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية التى تقام في التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى بين الجزائر والسنغال.

وقال مصطفي فريد منظم الرحلة أن مبادرة الحضور جاءت من جميع شباب المتطوعين حرصا منهم علي المشاركه في نجاح ختام البطولة بالحضور الجماهيري وبالتنسيق مع اللجنه المنظمة لحسن التنظيم والدخول للمدرجات مؤكدا أن الجميع كان يتمني أن تكون مصر طرف في النهائي إلا أن نجاح التنظيم وإشادة جميع ضيوف البطولة بروعة التنظيم يعوض غياب الفراعنه نسبياً.

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وأعرب جميع شباب المتطوعين عن سعادتهم و فخرهم بالمشاركة في البطولة الافريقية التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو الماضى إلى اليوم الجمعة بمشاركة 24 منتخبا والتى أشاد بتنظيمها الجميع.