محدث| كواليس وأجواء وحكايات نهائي كأس الأمم .. حشود جزائرية ودعم مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لكواليس المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال والتي تقام فى تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة.

ويقام حفل البطولة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح ورئيس الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم ولفيف من المسؤولين وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف.

ويقدم لكم الخليج 365 خلال السطورة القادمة نقلاً بالفيديو والصور لكواليس وأجواء النهائي:

الممنوع والمسموح فى النهائي

حشود جزائرية حول ستاد القاهرة

احتشدت الجماهير الجزائرية فى محيط ستاد القاهرة وسط ترحيب ومساندة مصرية وذلك قبل ساعات من النهائي المرتقب.

وحرصت الجماهير على دعم منتخب الجزائر وترديد الهتافات الحماسية لينضم لهم مجموعة من المشجعين المصريين.

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في محبة الساحرة المستديرة؛ سافر رشيد شريف من الجزائر إلى مصر، لتشجيع منتخب بلاده في مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وحضر جميع مباريات منتخبه حتى عاد إلى دولته مرة أخرى، بعد مباراة غينيا في دور الـ16، فرحلته انتهت، ومع وصول الجزائر إلى نهائي البطولة، كانت فرحة الشاب كبيرة، ليس للتأهل فحسب، إنما لظهور اسمه في قرعة المسافرين إلى مصر على نفقة السلطات الجزائرية، لحضور مباراة النهائي أمام منتخب السنغال.

ليلة انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية؛ رغب سفيان مجيد في حضور المباراة، لكن بعلم بلاده، وحين لم يجد واحدا في أقرب المحال إليه، أخبره خياط مصري بقدرته على تجهيز واحد له، فالطالب العراقي الذي يدرس الطب في مصر، تمنى رفع علم بلاده داخل مدرجات ستاد القاهرة، ضمن أعلام أخرى لوح بها مشجعون أثناء المباريات.

جماهير الجزائر فى مدرجات ستاد القاهرة

حرص جماهير الجزائر علي الدخول مبكراً إلي ستاد القاهرة لدعم منتخب محاربي الصحراء قبل ساعات من المباراة القادمة والمرتقبة.

وفتحت أبواب ستاد القاهرة في الواحدة ظهرا وأغلقت في السادسة مساء استعدادا لحفل الختام الذي سيبدأ في السابعة والنصف ثم المباراة النهائية في التاسعة مساء، تعقبها مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفريقين.