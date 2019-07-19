محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية جمع نصف مليون جنيه لصالح مستشفى أبوالريش ضمن مبادرة اللعب من أجل رسالة. وبحسب البيان الصادر عن الموقع الرسمي للبطولة فإن اللجنة المنظمة حرصت على الاستفادة من الشعبية العالمية لكأس الأمم الأفريقية لتوجيه رسائلها في مبادرة بدأت بالتبرع لمستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب والآن مستشفى أبوالريش. واصطحب محمد فضل مدير البطولة، اليوم الجمعة، نجوم أفريقيا، نوانكو كانو ودانيل أموكاشي وخاليلو فاديجا وكالوشا بواليا في زيارة لمستشفى أبوالريش. Advertisements وقدم فضل هدايا للأطفال في ظل أجواء رائعة، فيما داعب نجوم أفريقيا الأطفال وقدموا لهم الهدايا. وقال فضل "تهدف اللجنة المنظمة دائما لتقديم رسالة مجتمعية في مباريات كأس الأمم". وتابع "سعادة الأطفال اليوم بالزيارة في وجود أساطير أفريقيا في حد ذاته نجاح رائع لكرة القدم". وقرر فضل أن يكون حامل الكرة الذي يتقدم دخول منتخبي المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية من أطفال المستشفى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد جمع تبرعات بقيمة 500 ألف جنيه.. أساطير أفريقيا يزورون مستشفى أبو ريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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