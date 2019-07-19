مران الزمالك.. رسالة جلال للاعبين.. تأهيل فتحي.. وعدم مشاركة بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أختتم فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة قبل السفر لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

حرص خالد جلال، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران؛ حيث شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الجونة.

وخلال الجلسة تعاهد الجميع علي بذل أقصى الجهد للفوز باللقاء المقبل؛ حيث طالبهم جلال بالتركيز في الوقت الحالي لتخطي الجونة فقط وعدم الإنشغال بأي شيء آخر.

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وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الذي يعاني من إصابة في الركبة ويواصل برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.

وعلى هامش المران أدى مصطفي فتحي لاعب وسط الفريق تدريبات في صالة الجمانيزيوم بالنادي ضمن برنامج وضع له للوصول به لأعلى معدل بدني وذلك عقب تعافيه وعودته من جديد.

وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة، في حين خاض حراس مرمى الفريق عماد السيد، عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس.

ومن المقرر أن يغادر الفريق القاهرة في العاشرة مساء اليوم متجهًا إلى الجونة من خلال رحلة طيران داخلية؛ للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز.