4 مفارقات ترجح كفة الجزائر للفوز بالكان على حساب السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يسدل المنتخبان الجزائري والسنغالي لكرة القدم الستار اليوم الجمعة على نسخة حافلة بالإثارة من بطولات كأس الأمم الأفريقية حيث يلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية لهذه النسخة المقامة حاليا في مصر.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية وخارجها صوب استاد القاهرة لمتابعة فصل النهاية في رواية مثيرة عن فنون الكرة حيث تختتم فعاليات هذه النسخة بمواجهة بين الفريقين الأفضل في القارة السوداء.

وبعد ثلاثة أسابيع من مباراتهما في الدور الأول، التي انتهت لصالح المنتخب الجزائري بهدف نظيف، سيكون الفريقان على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل حيث تحسم المباراة الصراع على لقب كبير وتاريخي في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

المباراة الليلة بين الجزائر والسنغال ستحمل العديد من المفارقات ترجح كفة الجزائر للفوز باللقب نرصدها في هذا التقرير.

لقب بعد الغياب عن المونديال

منتخب الجزائر تأهل لمونديالي1982 و 1986، لكنه لم يتأهل إلى نسخة 1990 بعد فوز المنتخب المصري الذي تأهل في هذه النسخة، ليتمكن الجزائر على مستوى أمم أفريقيا من تحقيق اللقب خلال البطولة التي أقيمت على ارضها على حساب نيجيريا.

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وهذا العام نجح منتخب الجزائر في بلوغ المباراة النهائية لأمم أفريقيا، رغم الغياب عن كأس العالم في 2018 بروسيا، والتى كان قد سبقها تأهل في نسختي 2010 و 2014.

المدرب المحلي

في عام 1990 حين فاز منتخب الجزائر بأمم أفريقيا خلال النسخة التي اقيمت على أراضيها، قاد المدرب المحلي عبد الحميد كرمال يومها المحاربين للفوز باللقب القاري، وبنفس النسخة الحالية تأهل منتخب الجزائر إلى النهائي تحت قيادة جمال بلماضي.

نفس عدد الأهداف

في نسخة 1990 صعد منتخب الجزائر إلى نهائي أمم أفريقيا مسجلا 13 هدفا طوال مشواره في البطولة، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط، ونسخة عام 2019 سجل محاربي الصحراء حتى الآن 12 هدف وعلى بعد هدف وحيد من معادلة رقم نسخة 1990.

الضحية المفضلة

حقق منتخب الجزائر الفوز بنسخة 1990 على حساب نيجيريا، التي فاز عليها في دور المجموعات ليكرر الفوز في النهائي، وبات اليوم أمام احتمالية تكرار نفس الانجاز بعدما كان قد فاز على السنغال بدور المجموعات ويواجهها اليوم في نهائي أمم أفريقيا 2019.