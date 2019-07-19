أسطورة الكاميرون: الجزائري بن ناصر الأفضل في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد باتريك مبوما أسطورة الكاميرون، أن إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم الليلة بنهائي الخضر أمام السنغال على ستاد القاهرة.

وقال مبومبا خلال تصريحات صحفية، إن إسماعيل بن ناصر هو الأحق بالجائزة رغم وجود لاعبين مميزين في الجزائر وهو الفريق الذي قدم أفضل لاعبين في البطولة مثل يوسف البلايلي وعدلان قديورة ويوسفعطال".

وأوضح، أن الجزائر هي الأقرب للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، لتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين.

وأشار إلى مواجهة السنغال والجزائر ستكون قوية، متمنيا أن تخرج بشكل ممتع ويقدم المنتخبين مباراة هجومية.