تقارير: سانت اتيان ينافس أستون فيلا لضم تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن استعداد نادي سانت إتيان الفرنسي للدخول في منافسة مع نادي أستون فيلا الإنجليزي من أجل ضم المصري الدولي محمود حسن "تريزيجيه" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لصحفية "le 10 sport" الفرنسية فإن إدارة سانت إتيان تريد الاستثمار من صفقة بيع المدافع وليام صليبا والذي اقترب من الرحيل لآرسنال في صفقة ستقدر بـ30 مليون يورو.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن إدارة النادي "الأخضر" تريد تعزيز الجانب الهجومي من خلال التعاقد مع تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي.
وأضافت الصحيفة أن صفقة انتقال تريزيجيه قد تتراوح بين 8 أو 10 ملايين يورو إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتقدم نادي سانت إتيان بعرض رسمي للنادي التركي.
وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي لشراء خدمات صاحب الـ24 عامًا والذي قدّم موسمًا رائعًا مع قاسم باشا.
وشارك تريزيجيه في 38 مباراة مع قاسم باشا في مختلف المسابقات المحلية ليسجل تسعة أهداف ويصنع 10 تمريرات حاسمة.
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