ديانج يروي تفاصيل انضمامه للأهلي والمنافسة مع نجوم القلعة الحمراء

أبدى اليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالانضمام لصفوف النادي الأكبر في القارة السمراء موجها التحية لجماهير النادي الأهلي .

وقال ديانج إن الانضمام لصفوف فريق بحجم النادي الأهلي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجمهور وأن يمثل إضافة للفريق .

واضاف ديانج أن المفاوضات مع الأهلي تمت عن طريق وكيل اعماله، وأنه لم يتردد في قبول العرض بعد الفترة التي قضاها في الجزائر وأعتبره فرصة ذهبية في مسيرته الاحترافية، مؤكدا ان الانضمام لصفوف فريق كبير بحجم الأهلي الذي ينافس على كافة الألقاب محليا وقاريا يعد خطوة مهمة جدا في حياته ، وانه سوف يبذل أقصى جهده؛ من أجل إثبات ذاته، والفوز بكل البطولات، خاصة أنه في سن صغيرة.

وقال إن تجربة الانضمام للأهلي في هذه السن سوف يتعلم منها الكثير وتساعده على التطوير من مستواه، خاصة أن منطومة العمل في الأهلي تساعد على النجاح وتضاهي الفرق الأوروبية .

وأوضح ديانج أن الانضمام للأهلي فرصة لا تعوض لأي لاعب يريد ان يتقدم في مسيرته الاحترفية ،وانه سيسعى جاهدا لإثبات جدارته بالانضمام لنادي القرن وأفضل الفرق الافريقية، مشددا على ان الاهلي فريق كبير وصاحب تاريخ عريض ويقف دائما على منصات التتويج محليا وقاريا ، ولهذا كان الاختيار امامه سهلا بالموافقة فورا على الانضمام للأهلي .

وعن متابعته للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية ، قال ديانج أنه بالفعل يتابع الأهلي باعتباره من اهم الفرق الإفريقية، وانه كان يحرص على مشاهدة الكثير من مبارياته؛ سواء في بطولة إفريقيا او كأس العالم للأندية، وكذلك مبارياته الودية مع الفرق العالمية ، مشيرا إلى أن اي لاعب محترف لابد وان يتابع الأهلي صاحب التاريخ الكبير ونادي القرن في إفريقيا .

وأضاف أنه يعرف الكثير من لاعبي الاهلي حاليا كما يعرف ايضا لاعبيه السابقين، خاصة محمد أبو تريكة الذي يعتبره من أكثر اللاعبين الذين أبهروه في حياته بأدائه وما قدمه لناديه ، هذا بالإضافة الي متابعته لكل عناصر الفريق الحالي من خلال مباريات بطولة إفريقيا الأخيرة، حيث يبقي متشوقا لمشاركتهم في المباريات والتدريبات والتعرف عليهم عن قرب .

وأكد ديانج أن المنافسة مع زملائه في الفريق بالتاكيد ستكون صعبة ، خاصة أن الأهلي يضم مجموعة كبيرة من مع اللاعبين المميزين على الساحتين المحلية والدولية، وأن هذا أمر يصب في مصلحته ومصلحة الفريق أيضا. Advertisements

وقال : أعلم أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكن بالتأكيد ستكون مفيدة ، وانه يعد الجهاز الفني ببذل كل نقطة عرق ولن يبخل بأي مجهود يستطيع تقديمه بقميص الفريق ومساعدة زملائه لتحقيق البطولات والانتصارات لإسعاد الجماهير .

وبسؤاله عن شعوره في اليوم الأول بعد انضمامه للأهلي أجاب ديانج : «أنا سعيد و متحمس جدا لبداية تليق بهذا المكان العظيم وبحضوري اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة تعرفت أكثر على الأهلي من الداخل وانبهرت بشعبيته الكبيرة وبما رأيته من تجهيزات وبكل الأجواء التي تتيح لي كلاعب التركيز داخل الملعب فقط».

وأبدى ديانج سعادته الكبيرة بردود فعل جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد الإعلان عن توقيعه للفريق بدقائق ، مشيرا إلى انبهاره بهذا الكم الكبير من الترحيب، ويود ان يشكرهم عليه، وانه يعتبر هذا الترحيب مسئولية كبيرة على عاتقه يجب أن يضعها أمامه في كل يوم يرتدي فيه قميص الفريق تقديرا لهذا الجمهور العظيم.

وعن فرص انضمامه لمنتخب مالي الأول بعد التوقيع للاهلي قال ديانج : «بالتأكيد وجودي في صفوف الأهلي سوف يضعني محط اهتمام المدير الفني للمنتخب المالي الأول خصوصا أنني سوف أشارك في كل البطولات الكبرى في إفريقيا وسوف أقوم بتمثيل ناد كبير بحجم النادي الأهلي وسألعب بجوار لاعبين كبار يشاركون مع منتخب مصر ومن ثم ستكون فرصة كبيرة لتسليط الأضواء وتسهل فرص ارتدائي قميص منتخب بلادي”.

اما عن تشبيهه بالنجم الفرنسي كانتي من قبل الجماهير قال ديانج : انا سعيد جدا بتشبيه جماهير لي بكانتي فهو لاعب مميز للغاية وأتابعه وأتمنى أن اسير على دربه وأن يكون لي دورًا بارزًا مع فريقي ومنتخب بلادي .. وأرى ان ثقة الجماهير بالنسبة لي تدفعني دائما لبذل أقصى ما لدي لإثبات ذاتي مع الأهلي كما حدث في الجزائر ومنتخب مالي الأوليمبي”.

وعن طموحاته مع الأهلي قال ديانج إن هدفه مثل أي لاعب يتطلع لمستقبل أفضل بتحقيق البطولات وان هذا هو أكثر شيء يضعه نصب عينه في الفترة الحالية “.