إسقاط تهمة محاولة القتل عن مشجع لشالكه

ذكرت محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة، أنه لم يتم توجيه اتهام بمحاولة القتل لمشجع فريق شالكه الألماني لكرة القدم الذي ألحق إصابات تهدد حياة أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في فبراير (شباط) الماضي.

ومثل مشجع شالكه واثنان آخران للمحاكمة بداية من اليوم الجمعة، في اتهامات بالتسبب في الإضرار الجسدي الخطير، وذلك في محكمة المقاطعة بمدية إيسن.

وذكرت المحكمة في بيان: “لا توجد أدلة كافية أنه تصرف بنية القتل، لا يكفي أن نتخذ مثل هذا الإدعاء لأن ضربته بقبضة اليد كانت خطيرة”.

واتهمت النيابة الرجل بمحاولة القتل للهجوم على مشجع آخر خلال المباراة التي جمعت بين فريقيهما يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، بدوري أبطال أوروبا في مدينة جلزينكيرشين، ويواجه الاثنان الآخران تهمة الإضرار الجسدي الخطير منذ البداية.

وذكرت المحكمة أن المتهم الرئيسي تلقى إفراجاً مشروط من الاحتجاز قبل المحاكمة.