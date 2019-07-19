إيقاف لاعب تنس أرجنتيني 20 شهراً بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الجمعة، معاقبة اللاعب الأرجنتيني ماتيو مارتينيز، بالإيقاف عن اللعب حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بسبب تعاطيه منشطات.

كان مارتينيز سقط في اختبار منشطات خضع له في مارس (آذار) الماضي أثناء بطولة بينامار بالأرجنتين، حيث فاز بلقب الزوجي مع مواطنه هيرنان كازانوفا.

ولدى خضوعه لذلك الاختبار، تبين تعاطي اللاعب (25 عاماً) لعقار بيتاميثازون المدرج ضمن قائمة المواد الممنوعة، من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وبدأ احتساب عقوبة الإيقاف لمدة 20 شهراً بأثر رجعي منذ مارس (آذار) الماضي، لذلك فإنها ستنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يسقط فيها اللاعب الأرجنتيني في اختبار المنشطات.

وقبل مارتينيز العقوبة التي يواجهها للمرة الأولى طوال مسيرته التي بدأت منذ 14 عاماً، ولن يطعن عليها.

ولم يبت الاتحاد بعد في وضع اللاعبين الأرجنتينيين أيضاً، فرانكو أغامينوني، ولوسيانو تاتشي، اللذين سقطا بدوريهما في اختبار المنشطات أثناء نفس البطولة.