أستون فيلا يتمسك بالتعاقد مع تريزيجيه

رفع نادي استون فيلا قيمة عرضه المقدم إلي قاسم باشا من أجل ضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت قناة " تي ار تي سبورت" التركية، أن أستون فيلا رفع عرضه المقدم من أجل التعاقد مع

تريزيجيه إلي 11 مليون يورو بدلاً من 9 ملايين .

الجدير بالذكر أن قاسم باشا حصل على العديد من العروض من أجل ضم تريزيجيه أبرزها من أستون فيلا الإنجليزي وسامبدوريا الإيطالي وجالطة

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سراي التركي.

وكان حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا أكد من قبل أن ناديه لن يوافق على بيع الدولي المصري بأقل من 15 مليون يورو.

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.