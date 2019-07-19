عمرو سليم: فخور بما حققته سلمى على في بطولة آسيا للباراتايكوندو

أعرب عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عن سعادته بالانجاز الكبير الذي حققته سلمى علي لاعبة منتخب مصر، بحصولها على برونزية بطولة آسيا المفتوحة للباراتايكوندو والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيدا بالمستوي الجيد و العزيمة الكبيرة و تحدي الإعاقة و الإصرار علي الفوز الذي أظهره اللاعبين المصريين المشتركين في البطولة.

وعلق سليم على الإنجاز الذي حققته سلمى علي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: " الحمد لله الذي لا يضيع فكر او مجهود مخلص ، فبفضل الله سبحانه و تعالي يستمر التايكوندو المصري في تحقيق المزيد من الانتصارات العالمية الغالية حيث فازت أمس بطلة مصر في الباراتايكوندو سلمي علي بالميدالية البرونزية في بطولة اسيا المفتوحة و التي أقيمت بالمملكة الاردنية

الهاشمية و التي شهدت اشتراك أقوي ابطال دول اسيا و باقي دول العالم في الباراتايكوندو".

وأضاف : " انا فخور جدا بالانجاز الكبير اللي حققته سلمي و ايضا المستوي الجيد و العزيمة الكبيرة و تحدي الإعاقة و الإصرار علي الفوز الذي أظهره كل من اللاعبين المصريين المشتركين في البطولة: امال خلاف واحمد البوهي واحمد الناظلي، بالرغم من ان الاعداد تم في وقت قصير جدا نظرا لبدأ نشاط البارا بالاتحاد منذ سنة تقريبا وان شاء الله تسنح الفرصة لمزيد من اللاعبين في الاشتراك في بطولات قادمة" .

و أعرب سليم عن تقديره للمجهود الكبير الذي بذله

كل من مدرب اللاعبة سلمى هاني علي و الدكتورة اماني عبد الفتاح و الحاج أحمد سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد و رئيس البعثة موجها الشكر اللجنة الفنية بالاتحاد بقيادة إيهاب جابر والدكتورة سحر عبد الحق رئيسة لجنة البارا بالاتحاد و جميع أعضاء اللجنة.

حيث حرصت الدكتورة سحر علي مرافقة البعثة علي نفقتها الخاصة و تقديمها كل الدعم لللاعبين. ووجه سليم الشكر إلى نادي النصر الذي تدربت به اللاعبة سلمى ورعاة الاتحاد المصري للتايكوندو. كما قدم رئيس اتحاد التايكوندو خالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الداعم باستمرار لرياضة التايكوندو و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية علي دعمهم لنشاط الباراتايكوندو. وأتم بانه يشكر أعضاء مجلس إدارة اتحاد التايكوندو علي ثقتهم و دعمهم له في قرار استحداث الباراتايكوندو و الإهتمام متمنيا ان يكلل مجهود الجميع بميدالية اولمبية في أولمبياد الباراليمبك بطوكيو ٢٠٢٠.