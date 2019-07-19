رسميًا.. الهلال يوقف مفاوضات تمديد عقد "عموري"

أوقف نادي الهلال السعودي بشكل رسمي مفاوضاته مع عمر عبدالرحمن "عموري" نجم الفريق المعار من العين الإماراتي الموسم الماضي.
وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا، منذ قليل، عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن إدارة الزعيم السعوديأوقفت مفاوضات تجديد إعارة عموري لموسم آخر، بعد أن فشلت المفاوضات بسبب عدم رد اللاعب على العرض المقدم من النادي.
ووجه الهلال عبر بيانه الشكر للاعب بعد
وكان عموري انتقل إلى الهلال الموسم الماضي في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 60 مليون ريال سعودي مقابل إعارة لمدة موسم واحد فقط، حيث تقاضى العين الإماراتي 45 مليون ريال فيما حصل اللاعب على 15 مليون ريال.
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