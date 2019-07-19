تريزيجيه يدخل دائرة اهتمامات سانت اتيان

دخل نادي سانت اتيان الفرنسي في منافسة قويه مع استون فيلا الانجليزي من اجل ضم محمود ترزيجيه لاعب قاسم باشا التركي ونجم المنتخب الوطني . المنتخب الوطني . وكشقت صحيفة le10sport الفرنسية ان نادي سانت اتيان يرغب في التعاقد مع ترزيجيه خلال الميركاتو لتعزيز الخط الهجومي للفريق . خلال الميركاتو لتعزيز الخط الهجومي للفريق . الجدير بالذكر ان استون فيلا وسمبادوريا الايطالي يرغبان في التعاقد مع اللاعب . وكان قاسم باشا قد حدد 15مليون يوور لبيع تريزيجيه خلال الميركاتو .

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