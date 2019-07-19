تدريبات تأهيلية لمصطفي فتحي علي هامش مران الزمالك

يؤدي مصطفي فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات في صالة الجمانيزيوم بالنادي ضمن برنامج وضع له للوصول به الي أعلى معدل بدني وذلك عقب تعافيه وعودته من جديد. ضمن برنامج وضع له للوصول به الي أعلى معدل بدني وذلك عقب تعافيه وعودته من جديد. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز على ملعب الجونة.

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