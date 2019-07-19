المنياوي يكشف حقيق تعاقد الإسماعيلي مع الهاني سليمان

كشف صبري المنياوي مدير الكره بالفريق الاول بالنادي الإسماعيلي، حقيقة تعاقد الفريق مع الهاني سليمان، حارس مرمى الإتحاد السكندري. وأكد المنياوي ان الفريق لم يفاوض الهاني سليمان، خلال الساعات القليلة الماضية، والجهاز الفني للدراويش لم ولن يطلب حراس مرمي في الوقت الحالي استعدادا للموسم المقبل. يفاوض الهاني سليمان، خلال الساعات القليلة الماضية، والجهاز الفني للدراويش لم ولن يطلب حراس مرمي في الوقت الحالي استعدادا للموسم المقبل. وذلك رغم ازمة محمد عواد حارس مرمى الفريق، ورغبته في الرحيل عن النادي، مشدداً أن الاسماعيلي يملك حراس مميزين هم محمد فوزي، ومحمد مجدي وكمال السيد.

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