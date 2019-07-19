الزمالك يغادر القاهرة لمواجهة الجونة

يغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متوجها إلى الجونة من

خلال رحلة طيران داخلية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه مساء غد السبت في الجونة استعدادا للقاء.