محمود جابر يطلب التعاقد مع مدافع الاهلي والحدود

طلب محمود جابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، من مجلس إدارة ناديه في تقريره الفني عن المراكز التي يحتاجها الفريق الموسم المقبل ضرورة التعاقد مع مدافعين مميزين في قلب الدفاع. التعاقد مع مدافعين مميزين في قلب الدفاع. وطلب جابر ضرورة الابقاء علي خدمات المدافع الغاني ريتشارد بافور، لعدم وجود بديل اجنبي، علي الساحه الأن في الانتقالات الصيفية الجارية بسعر مناسب للدراويش. اجنبي، علي الساحه الأن في الانتقالات الصيفية الجارية بسعر مناسب للدراويش. ورشح جابر لإدارة النادي أكثر من مدافع للتعاقد مع أي منهم في الصيف الجاري، على رأسهم أحمد علاء مدافع الأهلي ومحمد الشبيني مدافع حرس الحدود.

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