الاسماعيلي ينفي التعاقد مع الهاني سليمان

كشف صبري المنياوي مدير الكره بالفريق الاول بالنادي الإسماعيلي ان النادي لم يفاوض الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد كما تردد خلال الساعات القليلة الماضية . وأكد المنياوي انالجهاز الفني للدراويش لم ولن يطلب التعاقد مع حراس مرمي في الوقت الحالي استعدادا للموسم المقبل رغم ازمة محمد عواد حارس مرمى الفريق ورغبته في الرحيل عن النادي . عواد حارس مرمى الفريق ورغبته في الرحيل عن النادي . واضاف مدير الكرة أن الاسماعيلي يمتلك حراس مميزين هم محمد فوزي و محمد مجدي وكمال السيد الذين ينتظرهم مستقبلاً كبيراً .

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