تعرف على قيمة الجوائز المالية في كأس الأمم الإفريقية 2019
يمن شباب نت - متابعات
الجمعة, 19 يوليو, 2019 - 07:27 مساءً
يسدل الستار اليوم على النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، عندما يلتقي المنتخبان الجزائري والسنغالي على استاد القاهرة الدولي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.
ويوزع 14.2 مليون دولار بين أفضل ثمانية منتخبات في البطولة الحالية، وتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية المالية وحدها 7 ملايين دولار، حيث يحصل الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.
وتحصل كل من نيجيريا وتونس صاحبتا المركزين الثالث والرابع على 2 مليون دولار لكل منهما بالتساوي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي على 800 ألف دولار.
المصدر: وكالات
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