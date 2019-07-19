رياضة | رسميا..سموحة يحصل على خدمات الهاني سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا..سموحة يحصل على خدمات الهاني سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في الحصول على خدمات الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع الهاني سليمان، على عقود انتقاله لمدة ثلاثة مواسم، مساء اليوم، بناءا على أوامر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الهاني سليمان في تدريبات نادي سموحة اليوم بعد توقيعه على عقد انضمامه للفريق، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.