رياضة | كلويفرت يقترب من العودة لبرشلونة في منصب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلويفرت يقترب من العودة لبرشلونة في منصب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي برشلونة الإسباني جدياً في تعيين الهولندي المخضرم باتريك كلويفرت كمدير لأكاديمية شباب النادي خلفاً لباكيرو.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، يبحث برشلونة عن شخصية جذابة لهذا المنصب ، وكلويفرت هو الخيار الأبرز ليكون مديراً لأكاديمية الشباب في نادي برشلونة.

كان كلويفرت المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي ، كما ساعد سيدورف في كأس أمم إفريقيا 2019 مع الكاميرون.

يمكن أن يعود باتريك كلويفرت إلى صفوف نادي برشلونة ، فهو أحد المرشحين المفضلين لشغل منصب مدير أكاديمية شباب برشلونة الجديد.

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في الأيام الأخيرة ، تعمل اللجنة الرياضية على المخطط التنظيمي الجديد لكرة القدم التكوينية في برشلونة ، يريد البلوجران إجراء إعادة هيكلة كبيرة ، وفي يوم الثلاثاء الماضي أخبروا العديد من المدربين أنهم لن يستمروا الموسم المقبل ، خلال اليوم الجمعة ، استمرت عملية إعادة التشكيل بإعلان فيكتور فالديز كمدرب جديد لفريق الشباب Juvenil A.

الحركة التالية التي يجري العمل عليها هي حركة مدير الأكاديمية ، يبحث النادي عن شخص يتمتع بالكاريزما ، وقد مرّ عبر برشلونة ويمكنه أن يتصرف كقائد للاماسيا ، واحدة من المفضلين هو باتريك كلويفرت . أنهى الهولندي لتوه دورته في الكاميرون بعد إقصائه في دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.

ويعد كلويفرت أحد الأشخاص الذين يساعدون الوافد الجديد فرينكي دي يونج في التكيف مع برشلونة ، لذلك ، ينظر إلى وصوله إلى النادي بعيون جيدة.

ليس كلويفرت هو المرشح الوحيد وهناك اسم آخر على الطاولة لدخول النادي على الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار في الوقت الحالي.