رياضة | الأهلي يتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام البلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتعادل سلبيا في الشوط الأول أمام البلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي الودية أمام البلاستيك والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار تحضير الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب.

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول منذ البداية وحتى النهاية، وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة محققة للتسجيل لكن حسين الشحات ووليد أزارو ووليد سليمان ورمضان صبحي أهدروا كل الفرص التي أتيحت لهم.

Advertisements

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.