رياضة | أتلتيكو ينقض على هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو ينقض على هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط ​توتنهام​ الانجليزي دائرة اهتمام نادي أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغبة نادي أتليتكو مدريد بالتعاقد مع إريكسن سوف تصطدم مع جاره نادي ريال مدريد والذي يسعي هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب الدنماركي، لكن ما يعطل النادي الملكي عن إتمام الصفقة هي رغبة زين الدين زيدان في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية الى إن دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو ندريد يرغب في ضم إريكسن لصفوف فريقه خلال الصيف الجاري.

ويأتي ذلك بعدما أعلن "إريكسن" في وقت سابق رغبته في الرحيل عن توتنهام.