رياضة | دي ليخت يوجه رسالة قاسية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يوجه رسالة قاسية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدافع يوفنتوس الجديد ماتيس دي ليخت اليوم الجمعة، إنه فكر في الانتقال لبطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم قبل أن يطلب منه كريستيانو رونالدو ذلك، مشيرًا إلى أنه كان لا يريد برشلونة.

وأعلن يوفنتوس ضم اللاعب الهولندي البالغ عمره 19 عاماً وأحد أبرز المواهب الواعدة في العالم حالياً أمس الخميس، من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو (84.39 مليون دولار).

وقال دي ليخت الشهر الماضي إن البرتغالي رونالدو طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس بعد مواجهتهما في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح في أول مؤتمر صحافي له بعد الانضمام ليوفنتوس: "بعد النهائي تأكدت من أنني أريد الالتحاق بصفوف يوفنتوس حقاً، كان من الإطراء الشديد أن يطلب مني رونالدو ذلك لكن هذا لم يصنع الفارق".