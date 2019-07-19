رياضة | اللجنة المنظمة للكان: نصف مليون جنيه لمستشفى أبو الريش في حضور أساطير أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المنظمة للكان: نصف مليون جنيه لمستشفى أبو الريش في حضور أساطير أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة جمع نصف مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش ضمن مبادرة اللعب من أجل رسالة.

صوت كرة القدم يصل للعالم أجمع، ولهذا حرصت اللجنة المنظمة على الاستفادة من الشعبية العالمية لكأس الأمم الأفريقية لتوجيه رسائلها في مبادرة بدأت بالتبرع لمستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب والآن مستشفى أبو الريش.

وزار محمد فصل مدير البطولة مستشفى أبو الريش اليوم الجمعة نيابة عن اللجنة المنظمة ورئيسها هاني أبو ريدة.

وقدم فضل هدايا للأطفال في ظل أجواء رائعة، وأضاف "تهدف اللجنة المنظمة دائما لتقديم رسالة مجتمعية في مباريات كأس الأمم".

وتابع "سعادة الأطفال اليوم بالزيارة في وجود أساطير أفريقيا في حد ذاته نجاح رائع لكرة القدم".

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حضر الزيارة من أساطير كرة القدم الأفريقية نوانكو كانو ودانيل أموكاشي وخاليلو فاديجا وكالوشا بواليا.

كل لاعب منهم حكى قصته الشخصية الناجحة للأطفال لإلهامهم وقدموا لهم هداياهم.

حامل الكرة

وقرر فضل أن يكون حامل الكرة الذي يتقدم دخول منتخبي المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية من أطفال المستشفى.

وصرح فضل "هذا الجهد لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال جاء من الجميع، شكرا للمهندس هاني أبو ريدة وللمهندس أحمد مجاهد ولمحمد كامل على دورهم في جمع المبلغ المالي".

وأكد "وشكرا جزيلا للمهندس هاني بيرزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا على جمع المال، والأستاذ أحمد سامي نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير التسويق".