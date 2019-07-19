رياضة | حوار - وزير الشباب والرياضة: خروج بطولة إفريقيا بهذا الشكل يدعو للفخر ومصر قادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار - وزير الشباب والرياضة: خروج بطولة إفريقيا بهذا الشكل يدعو للفخر ومصر قادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- مباراة الجزائر والسنغال تعبر عن نهائي قوي لإفريقيا وستكون واحدة من عوامل نجاح البطولة

- الجميع منبهر من البطولة وقادرين على فعل أي شئ

بعد قليل يسدل الستار على بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 وذلك عندما تقام مباراة الجزائر أمام السنغال في نهائي البطولة التي احتضنتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من يوليو الجاري.

وقدمت مصر نموذجًا رائعاَ في قدرتها على تنظيم أعرق البطولات بعدما أبهرت العالم كله في تنظيم البطولة الإفريقية في فترة قصيرة جدا لا تتعدى 5 أشهر.

ولعب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دورا كبيرا فيما فعلته مصر قبل وأثناء البطولة وحتى الوصول لمحطة النهاية بفضل تخطيطه وجولاته المتواصلة.

حرص "الخليج 365 الرياضي" على إجراء هذا الحوار مع الدكتور أشرف صبحي للحديث عن أمور كثيرة خارج البطولة وأمور أخرى تخص البطولة.

وإليكم نص الحوار :-

بداية نهنئك سيادة الوزير على نجاح البطولة وظهورها بهذا المظهر الرائع؟

الحمد لله.. الفضل يرجع إلى توفيق المولى تبارك وتعالى وإلى قيادة مصر الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء وكل من ساهم في البطولة.

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أرى الرضا في نظرك.. تعليقك؟

خروج البطولة بهذا الشكل أمر يدعو للفخر فجميع الإعلاميين المتواجدين في البطولة منبهرين بها.

هل تنظيم مصر لبطولة إفريقيا يجعلنا قادرين على تنظيم أي حدث عالمي؟

مصر تستطيع فعل أي شيء طالما هناك إرادة وعزيمة وتخطيط.

كيف ترى مباراة اليوم بين الجزائر والسنغال ؟

مباراة تعبر عن نهائي قوي لإفريقيا وستكون واحدة من عوامل نجاح البطولة.

ننتقل إلى جزئية أخرى.. متى سيتم تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة؟

الوزارة لا تقوم بتعيين أي لجان وليس من اختصاصها وهناك لائحة تطبق.

وماذا عن الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

هناك لجنة هي التي ستقوم بتعين الجهاز الفني والوزارة ليس من اختصاصها هذا الأمر.