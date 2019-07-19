رياضة | وزير الشباب والرياضة : مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة إفريقيا والقادم أفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة : مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة إفريقيا والقادم أفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدور الجماهير المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر على مدار شهر كامل وأكد أن إلتزام الجماهير المصرية وحضورها في ملاعب البطولة في السويس والإسكندرية والاسماعيلية والقاهرة يعد من أهم عوامل نجاح البطولة .

كما أشاد بدور الدولة المصرية في التنظيم الاكثر من رائع وتذليل كافة العقبات أمام الوفود العربية والإفريقية وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية .

وأختتم كلامه بقدر الدولة المصرية على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وهو ماستسعى إليه وزارة الشباب والرياضة مستقبلا .