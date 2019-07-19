رياضة | نيمار يوجه رسالة إلى ميسي

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أكد مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أن قائد برشلونة ، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب لعب إلى جانبه، وأنه شكل معه ثنائياً رائعاً خلال فترة احترافه ضمن صفوف النادي الكاتالوني.

قال نيمار: "ميسي أفضل لاعب لعبت إلى جانبه، بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم، وهو أفضل لاعب رأيته، شكلنا ثنائياً رائعاً، سعدت وشرفت باللعب إلى جواره، إنه صديقي أيضاً".

وأشار نيمار إلى أن الحارس الإسباني السابق فيكتور فالديز أصعب حارس واجهه، كما أوضح أن الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان، هو أسرع لاعب عرفه، وأن الإسباني سيرجيو راموس الخصم الأكثر قوة الذي واجهه.

وأضاف: "أفضل لاعب واجهته كان راموس، لأنه مدافع جيد للغاية ويسجل أهدافاً، مواجهته أمر معقد للغاية، لعبت أيضاً أمام تياغو سيلفا، كلاهما لاعبان جيدان للغاية".

ورداً على سؤال عن أفضل لاعب واعد في رأيه، اختار نيمار مواطنه فينيسيوس وقال: "شاب جيد للغاية ولا يزال أمامه سنوات عديدة، اعتقد أنه سيصبح لاعباً جيداً وأحد أفضل اللاعبين في العالم، سينافس على الكرة الذهبية، أتمنى أن يحصل على كل ما يريد، شخص جيد ويستحق كل شيء".