رياضة | خاص.. وزير الرياضة يكشف حقيقة تولي "المعلم" تدريب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. وزير الرياضة يكشف حقيقة تولي "المعلم" تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حقيقة ما تردد مؤخرًا عن نيته تعيين جهاز فني جديد لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاته.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "نحن نسير وفق لوائح ولا نقوم بفعل هذه الأمور من أنفسنا".

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وأضاف :"هناك مجموعة سيتم اختيارها وهي من ستحدد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة".

وكان هاني أبو ريدة الرئيس السابق لاتحاد الكرة المصري قد أقال الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا من دور الستة عشر.