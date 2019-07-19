رياضة | الهلال يسعى لاحتفاظ بكاريلو

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أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي الهلال لضم البيروفي أندريه كاريلو المعار من نادي بنفيكا البرتغالي

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال اجتمع، اليوم الجمعة، بإدارة نادي بنفيكا البرتغالي للتفاوض حول بنود عقد البيروفي أندريه كاريلو، للتوصل إلى اتفاق نهائي يتوافق مع رغبة الناديين، وذلك من أجل استمراره مع الفريق الأزرق .

يذكر أن الهلال رفع عرضه للنادي البرتغالي من أجل ضم كاريلو قبل أيام إلى الرقم الذي طلبه البرتغاليين، حيث اجتمع مندوب الهلال، برئيس النادي البرتغالي.

وكان الهلال قد ضم كاريلو في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بناء على توصية البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق في ذلك الوقت.