رياضة | شوارع السنغال تتزين قبل نهائي أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوارع السنغال تتزين قبل نهائي أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع السنغال حالة من السعادة والفرحة قبل نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 ، والتي تجمع أسود التيرانجا أمام الجزائر على ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم.

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ومن المقرر ان يلتقى منتخب الجزائر نظيره السنغالي فى نهائي أمم أفريقيا ، والتى ستقام فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي

ويسعى منتخب الجزائر للتتويج بأمم أفريقيا للمره الثانية فى تاريخه ، فيما يأمل السنغال بالفوز بالبطولة القارية الأولى له.