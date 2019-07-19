رياضة | ديانج: المنافسة صعبة في الأهلي.. وكانتي مثلي الأعلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديانج: المنافسة صعبة في الأهلي.. وكانتي مثلي الأعلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليو ديانج لاعب الأهلي الجديد، أن المنافسة مع زملائه في الفريق بالتاكيد ستكون صعبة ، خاصة أن الأهلي يضم مجموعة كبيرة من مع اللاعبين المميزين على الساحتين المحلية والدولية، وأن هذا أمر يصب في مصلحته ومصلحة الفريق أيضا.

وقال : أعلم أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكن بالتأكيد ستكون مفيدة ، وانه يعد الجهاز الفني ببذل كل نقطة عرق ولن يبخل بأي مجهود يستطيع تقديمه بقميص الفريق ومساعدة زملائه لتحقيق البطولات والانتصارات لإسعاد الجماهير .

وبسؤاله عن شعوره في اليوم الأول بعد انضمامه للأهلي أجاب ديانج : «أنا سعيد و متحمس جدا لبداية تليق بهذا المكان العظيم وبحضوري اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة تعرفت أكثر على الأهلي من الداخل وانبهرت بشعبيته الكبيرة وبما رأيته من تجهيزات وبكل الأجواء التي تتيح لي كلاعب التركيز داخل الملعب فقط».

وأبدى ديانج سعادته الكبيرة بردود فعل جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد الإعلان عن توقيعه للفريق بدقائق ، مشيرا إلى انبهاره بهذا الكم الكبير من الترحيب، ويود ان يشكرهم عليه، وانه يعتبر هذا الترحيب مسئولية كبيرة على عاتقه يجب أن يضعها أمامه في كل يوم يرتدي فيه قميص الفريق تقديرا لهذا الجمهور العظيم.

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وعن فرص انضمامه لمنتخب مالي الأول بعد التوقيع للاهلي قال ديانج : «بالتأكيد وجودي في صفوف الأهلي سوف يضعني محط اهتمام المدير الفني للمنتخب المالي الأول خصوصا أنني سوف أشارك في كل البطولات الكبرى في إفريقيا وسوف أقوم بتمثيل ناد كبير بحجم النادي الأهلي وسألعب بجوار لاعبين كبار يشاركون مع منتخب مصر ومن ثم ستكون فرصة كبيرة لتسليط الأضواء وتسهل فرص ارتدائي قميص منتخب بلادي".

اما عن تشبيهه بالنجم الفرنسي كانتي من قبل الجماهير قال ديانج : انا سعيد جدا بتشبيه جماهير لي بكانتي فهو لاعب مميز للغاية وأتابعه وأتمنى أن اسير على دربه وأن يكون لي دورًا بارزًا مع فريقي ومنتخب بلادي .. وأرى ان ثقة الجماهير بالنسبة لي تدفعني دائما لبذل أقصى ما لدي لإثبات ذاتي مع الأهلي كما حدث في الجزائر ومنتخب مالي الأوليمبي".

وعن طموحاته مع الأهلي قال ديانج إن هدفه مثل أي لاعب يتطلع لمستقبل أفضل بتحقيق البطولات وان هذا هو أكثر شيء يضعه نصب عينه في الفترة الحالية ".

وأتم لاعب الأهلى الجديد حديثه معربا عن تمنياته بالتوفيق للفريق في الفوز ببطولة الدوري في أخر مباراتين وأن يكون شريكا في البطولات القادمة مع الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا باعتباره الهدف الكبير الذي يسعي اليه الجميع هذا الموسم و يعد حلم وطموحًا شخصيًا بالنسبة له.